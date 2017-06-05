Экс-главу библиотеки украинской литературы приговорили условно

Бывшего директора библиотеки украинской литературы суд признал виновной в экстремизме и растрате. 59-летнюю Наталью Шарину приговорили к четырем годам условно.

Приговор был вынесен 5 июня Мещанским районным судом Москвы. Судья Елена Гудовшникова посчитала доказанным то, что Шарина "совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства", а также "совершила растрату денежных средств в корыстных целях".

Как писала "Фонтанка", экс-директора библиотеки украинской литературы в 2015 году обвинили в том, что в подведомственном ей учреждении распространялись книги украинского националиста Дмитрия Корчинского, которые признаны в России экстремистскими материалами. Позднее число признанных экстремистскими и запрещенных в РФ материалов, которые, по мнению следствия, распространяла Шарина, возросло до почти двух десятков. При этом глава библиотеки Шарина утверждала, что запрещенные книги были подброшены в учреждение.

Обвинение в растрате основывалось на предполагаемой трате средств, выделенных библиотеке, на адвокатов, которые защищали ее главу по другому уголовному делу.

Ранее обвинение просило приговорить Шарину к пяти годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком.