Численность группы, инициирующей референдум в Петербурге, предложено увеличить в 15 раз

Комитет по законодательству петербургского парламента внес поправку в законопроект о референдуме, ужесточающую возможность проведения народного голосования в Северной столице. Об этом 5 июня сообщил у себя на странице в Facebook депутат Максим Резник.

«В закон о референдуме Санкт-Петербурга предложена поправка, увеличивающая численность инициативной группы с 20 до 300 человек», – написал он.

Отметим, что ранее оппозиционные депутаты предполагали, что такую поправку могут внести их оппоненты из «Единой России». В частности, такое мнение высказывал Резник после того, как горизбирком с первого раза одобрил заявку на референдум по отзыву мандата у оппозиционных депутатов.

«Не удивлюсь, если единороссы предложат увеличить численность инициативной группы (сейчас 20), до 100 или 200 человек. В этом случае народное голосование станет совсем невозможным. А объяснить они это смогут легко: смотрите, сколько глупых инициатив», – утверждал депутат.

Напомним, что на данный момент на стадии утверждения вопросов в Законодательном собрании "зависли" два референдума: о судьбе Исаакиевского собора и о возможности названия в честь Ахмата Кадырова моста в Красносельском районе.