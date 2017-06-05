В Московском районе стартует проект элитного жилья Victory Plaza

Компания Setl City приступила к строительству элитного жилого дома Victory Plaza на улице Гастелло в Московском районе Санкт-Петербурга. Эксклюзивный брокер проекта «Петербургская Недвижимость» начала продажу квартир.

Семиэтажное здание будет построено в классическом стиле с применением таких элементов как пилястры, рустовка, эркеры, французские балконы с решетками оригинального рисунка. Навесные вентилируемые фасады будут исполнены в бежево-песочной цветовой гамме и украшены натуральным камнем, облицовочным кирпичом и терракотовыми панелями. Эксклюзивный дизайн-проект холлов предполагает использование керамогранита, мрамора, венецианской штукатурки и дерева для оформления.

Первый этаж дома предполагается отдать под нежилые коммерческие помещения – там разместятся офисы, бытовые службы соответствующего уровня. Внутренний двор будет выполнен в виде атриума со стеклянной крышей, в нем разместится уникальный зимний сад.

Общая жилая площадь – 14 453 кв. м. Два подземных этажа здания займут автостоянки на 137 машиномест.

ЖК Victory Plaza возводится в статусном, зеленом районе, возле сквера, всего в нескольких минутах ходьбы от красивейшего Московского Парка Победы. Локацию отличает наилучшая транспортная доступность. В 200 метрах от будущего дома –Московский проспект, до аэропорта – всего 10 минут на машине. Неподалеку от Victory Plaza расположены торговые комплексы «Питер», «Радуга» и «Космос». В пяти минутах ходьбы – четыре детских сада и гимназия.

Сдача жилого комплекса в эксплуатацию намечена на 4-й квартал 2020 года.

Справка ок омпании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

