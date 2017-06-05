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05.06.2017 12:02

ГУП «ТЭК» с приставами получило 5 миллионов от коммунальщиков

Приставы добились перечисления долга почти в 5 миллионов энегосбытовой компании, которая два года не могла получить его от жилищников Красногвардейского района Петербурга.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу, ООО «ЖКС №2 Красногвардейского района» задолжало ГУП «ТЭКу» 4,6 миллиона рублей за 2015 и 2016 годы. Взыскатель обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области за принудительным взысканием образовавшейся у коммунальной службы задолженности. Суд встал на его сторону. Однако жилищники не торопились выплатить признанные арбитражем долги, и тогда в дело вступили приставы, которым были переданы исполнительные листы на указанную выше сумму.

Судебный пристав предупредил о последствиях уклонения от оплаты долга в добровольные сроки, и вскоре руководство ЖКС полностью расплатилось с задолженностью.

С начала года, как отмечают в УФССП, у петербургских судебных приставов находилось более 14 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженностей в пользу предприятий ТЭК. По производствам данной категории было взыскано более 153 миллионов рублей.


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