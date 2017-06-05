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05.06.2017 11:50

«Тролза-Маркет» поставит в Петербург троллейбусы за 2 млрд от двух производителей

 

Победитель 2-миллиардного конкурса на поставку троллейбусов для Петербурга привезет, в том числе, и белорусскую технику. Обращения сразу к двум производителям связано с необходимостью вовремя исполнить контракт.

Как 5 июня рассказали «Фонтанке» в ООО «Тролза-Маркет», планируется поставлять троллейбусы производства ЗАО «Тролза» модели «Мегаполис»-5265 (80 штук) и производства ОАО «Белкоммунмаш» модели БКМ (25 штук). При этом автономный ход у троллейбусов с полной загрузкой составит 7,5 км, в аварийном режиме – 15 км. На вопрос корреспондента о том, как скажется разнородность моделей на их обслуживании, директор компании Игорь Малиновский ответил: «Поставщиками тягового оборудования являются предприятия, расположенные в Санкт-Петербурге, обладающие большим опытом работы (гарантия на батареи – 8 лет, на троллейбусы – 100 тыс. км пробега). В связи с этим, по нашему мнению, трудностей при обслуживании техники различного производства не предвидится».

Ранее стало известно, что ООО «Тролза Маркет» выиграло аукцион на поставку троллейбусов с увеличенным автономным ходом для Петербурга, уменьшив сумму контракта с 2,078 млрд рублей до 2,046 млрд рублей. В контракте 105 троллейбусов: 97 – в базовой комплектации, 8 – с оборудованной стажерской кабиной. Поставить транспортные средства нужно до 31 марта 2018 года.


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30.05.2017 15:27
Как сэкономить при эксплуатации зданий
Мы хотим дышать чистым воздухом, работать в тепле и уюте, и при этом меньше платить за свет, воду, тепло. В наше время одно не исключает другое — современные технологии и организация управления недвижимостью позволяют уменьшить вероятность всевозможных неприятностей
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