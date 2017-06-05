Ржавая горячая вода затопила Маршала Захарова

Из-за лопнувшей трубы в Красносельском районе Петербурга автомобили плавают по проезжей части. Пешеходы брод искать не рискуют.

Как сообщили очевидцы, 5 июня вода с 11 утра выливается на улицу Маршала Захарова, дорога оказалась затоплена до пересечения с улицей Десантников. Вода практически полностью закрыла дорожное полотно, но автомобили продолжают ездить. По словам местных жителей, горячая вода в ближайших домах отключена по плану.

В пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербург» уточнили, что лопнула труба у дома №50, в 11:10 дефект зафиксирован. В настоящее время на месте работает аварийная бригада, которая обеспечивает безопасность и занимается локализацией разлива.