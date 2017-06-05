На улице Гастелло появится элитный жилой комплекс

Элитный жилой комплекс под названием Victory Plaza появится на улице Гастелло в Московском районе Петербурга. Как сообщила «Фонтанке» 5 июня пресс-служба компании «Петербургская недвижимость», которая начала продажу квартир в новостройке, сдача жилого комплекса намечена на 4-й квартал 2020 года.

Семиэтажное здание будет построено в классическом стиле с применением таких элементов как пилястры, рустовка, эркеры, французские балконы с решетками оригинального рисунка. Навесные вентилируемые фасады будут исполнены в бежево-песочной цветовой гамме и украшены натуральным камнем, облицовочным кирпичом и терракотовыми панелями. Первый этаж дома предполагается отдать под нежилые коммерческие помещения – там разместятся офисы, бытовые службы. Внутренний двор будет выполнен в виде атриума со стеклянной крышей, в нем разместится зимний сад.

Общая жилая площадь – 14 453 кв. м. Два подземных этажа здания займут автостоянки на 137 машино-мест.