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05.06.2017 11:42

На улице Гастелло появится элитный жилой комплекс

Элитный жилой комплекс под названием Victory Plaza появится на улице Гастелло в Московском районе Петербурга. Как сообщила «Фонтанке» 5 июня пресс-служба компании «Петербургская недвижимость», которая начала продажу квартир в новостройке, сдача жилого комплекса намечена на 4-й квартал 2020 года.

Семиэтажное здание будет построено в классическом стиле с применением таких элементов как пилястры, рустовка, эркеры, французские балконы с решетками оригинального рисунка. Навесные вентилируемые фасады будут исполнены в бежево-песочной цветовой гамме и украшены натуральным камнем, облицовочным кирпичом и терракотовыми панелями. Первый этаж дома предполагается отдать под нежилые коммерческие помещения – там разместятся офисы, бытовые службы. Внутренний двор будет выполнен в виде атриума со стеклянной крышей, в нем разместится зимний сад.

Общая жилая площадь – 14 453 кв. м. Два подземных этажа здания займут автостоянки на 137 машино-мест.


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05.06.2017 11:14
Ставка для клиентов «Строительного треста» снижается до 10,7%
Банк «Сбербанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся комплексах компании до 10,7% годовых в рамках специальной акции для застройщиков.
«ЮИТ Санкт-Петербург»
05.06.2017 11:07
ЮИТ выполняет «100 Добрых Дел»
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» в рамках кампании «100 Добрых Дел» оказала помощь детскому саду № 53 компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга «Консультативно-практический центр по абилитации детей со зрительной патологией».
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