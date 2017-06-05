Ночь музеев оставила петербуржца без ценностей и 400 тысяч

Полиция задержала подозреваемого, который с газовым баллончиком ограбил топ-менеджера после Ночи музеев в Петербурге. Личность второго нападавшего устанавливается.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 июня, грабителей топ-менеджер компании по аренде строительного оборудования встретил в сквере на Мытнинской набережной в восемь часов утра 21 мая. Мужчина возвращался после ежегодной Ночи музеев и при себе, как выяснили нападавшие, у него были не только дорогостоящие часы и Iphone 5, но и крупная сумма денег. Ценности общей стоимостью 400 тысяч рублей грабители прихватили, брызнув в лицо жертве из газового баллончика. Напоследок сдёрнув с пальца мужчины обручальное кольцо, преступники сбежали. Пострадавшему потребовалась помощь медиков – содержимое баллончика вызвало ожог роговицы.

Полицейские задержали одного из подозреваемых по делу о грабеже. Им оказался 33-летний житель Ленинградской области. Пока его подельника разыскивают. Задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.