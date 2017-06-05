Саудовский ФК «Аль-Ахли» разорвал контракт с Qatar Airways

Футбольный клуб «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии разорвал спонсорский контракт с катарской авиакомпанией Qatar Airways, сообщает пресс-служба клуба.

«Саудовский футбольный клуб «Аль-Ахли» объявляет о разрыве спонсорского контракта между командой и катарской авиакомпанией (Qatar Airways. — RNS). Решение принято согласно рекомендации правительства», — говорится в сообщении клуба, опубликованном в Twitter 5 июня, сообщает RNS.

Как сообщала "Фонтанка", утром 5 июня Бахрейн разорвал дипломатические связи с Катаром, обвинив соседнее государство во вмешательстве в свою внутреннюю политику. Бахрейн закроет транспортное, морское и воздушное сообщение с Катаром в течение 24-х часов, а гражданам этой страны дается 14 дней на то, чтобы покинуть страну. Кроме того, всем дипломатам Катара дается 48 часов на возвращение на родину, отмечает Al Arabiya. Затем Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, который был обвинен Арабской коалицией в поддержке ИГ и «Аль-Каиды».

Позже Йемен и Ливия в объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. По информации телеканала Al Arabiya, правительство Йемена обвинило Доху в поддержке экстремистских групп в этой стране, а также поддержало решение аравийской коалиции прекратить участие Катара в военной операции.