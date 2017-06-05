Tele2 стала лидером по LTE-покрытию в Московском метрополитене

Tele2 обеспечила скоростным интернетом более половины станций столичного метро, став лидером по покрытию сети 4G в подземке.

В первом квартале 2017 года оператор провел масштабные работы по развитию сетевой инфраструктуры в Московском метрополитене. В результате скоростной интернет стал доступен пассажирам на 126 станциях – это более половины всех станций столичной подземки.

В настоящий момент в московском метро установлено 188 базовых станций 4G Tele2. По данным Роскомнадзора, оператор опережает конкурентов по количеству станций LTE и обеспечивает лучшее покрытие сети четвертого поколения в подземке.

В Санкт-Петербурге Tele2 запустила сеть 4G в июне 2015 года, а уже в сентябре первой обеспечила своим абонентам доступ к мобильному интернету на всех 67 станциях метро. Сейчас 3G- и 4G-интернет доступен клиентам оператора на эскалаторах и перронах всех станций Петербургского метрополитена, включая самую новую и одну из наиболее глубоких станций «Спортивная-2».