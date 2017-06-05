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05.06.2017 11:23

Tele2 стала лидером по LTE-покрытию в Московском метрополитене

Tele2 стала лидером по LTE-покрытию в Московском метрополитене
Tele2

Tele2 обеспечила скоростным интернетом более половины станций столичного метро, став лидером по покрытию сети 4G в подземке.

В первом квартале 2017 года оператор провел масштабные работы по развитию сетевой инфраструктуры в Московском метрополитене. В результате скоростной интернет стал доступен пассажирам на 126 станциях – это более половины всех станций столичной подземки.

В настоящий момент в московском метро установлено 188 базовых станций 4G Tele2. По данным Роскомнадзора, оператор опережает конкурентов по количеству станций LTE и обеспечивает лучшее покрытие сети четвертого поколения в подземке.

В Санкт-Петербурге Tele2 запустила сеть 4G в июне 2015 года, а уже в сентябре первой обеспечила своим абонентам доступ к мобильному интернету на всех 67 станциях метро. Сейчас 3G- и 4G-интернет доступен клиентам оператора на эскалаторах и перронах всех станций Петербургского метрополитена, включая самую новую и одну из наиболее глубоких станций «Спортивная-2».


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Новости компаний
Tele2
05.06.2017 11:23

Tele2 стала лидером по LTE-покрытию в Московском метрополитене

Tele2 обеспечила скоростным интернетом более половины станций столичного метро, став лидером по покрытию сети 4G в подземке.
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05.06.2017 11:23
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Tele2 обеспечила скоростным интернетом более половины станций столичного метро, став лидером по покрытию сети 4G в подземке.
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02.06.2017 18:02
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У Tele2 заработала новая услуга «Плюс навигация», которая позволяет частным и корпоративным абонентам пользоваться картами и навигатором без ограничения трафика в поездках по России.
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