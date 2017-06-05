Суд арестовал подозреваемого в убийстве девяти человек в Тверской области Сергея Егорова. Сам он на допросе признался следователям, что хотел только напугать обидчиков. Об этом 5 июня сообщает Следственный комитет России (СКР).

Егорову назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. К настоящему моменту криминалистами завершен осмотр места происшествия, допрошены подозреваемый, свидетели и очевидцы произошедшего.

Как установили следователи, Егоров 3 июня по приглашению своего знакомого пришел к нему на садовый участок, где находились супруга хозяина дома и его гости. В ходе совместного застолья и распития алкогольных напитков между подозреваемым и некоторыми гостями возникла ссора.

«В дальнейшем мужчины вытолкали подозреваемого с территории садового участка, угрожая расправой, если тот еще раз покажется им на глаза. Стремясь напугать обидчиков, подозреваемый вернулся к себе домой, взял карабин "Сайга" и патроны к нему, после чего пришел на садовый участок своего знакомого и потребовал от обидчиков извинений. В ответ несколько мужчин направились в его сторону, высказывая угрозы. С целью испугать их Егоров стал производить выстрелы в их сторону. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подозреваемый производил выстрелы во всех присутствующих на садовом участке лиц», — говорится в сообщении СКР.

Как сообщала "Фонтанка", убийство было совершено накануне около трех часов ночи на дачном участке в садоводческом товариществе «50 лет Октября», которое примыкает к поселку Редкино. Спастись удалось только одной женщине — она позвонила в полицию, спрятавшись под одеялом на втором этаже дома, где выпивала компания. В доме и во дворе обнаружили тела пяти мужчин и трех женщин. Тело еще одной убитой нашли в багажнике автомобиля.

Восемь человек он застрелил на месте. Еще одну участницу застолья он пытался заставить копать могилу, но та отказалась, после чего также была убита. Жертвами стали четыре женщины и пять мужчин.