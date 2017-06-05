Ставка для клиентов «Строительного треста» снижается до 10,7%

Банк «Сбербанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся комплексах компании до 10,7% годовых в рамках специальной акции для застройщиков.

Согласно условиям акции для ключевых партнеров «Сбербанка, минимальный размер первоначального взноса должен составлять 15% от стоимости приобретаемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей. Срок кредита: от 1 года до 30 лет. Обязательное условие акции – страхование жизни и здоровья заемщика.

Ипотечное кредитование по сниженной процентной ставке – 10,7% – доступно покупателям квартир в ЖК OSTROV на Петровском острове, ЖК «Капитал» (5 и 7-21 лоты) в Кудрово, ЖК NEWПИТЕР (5 лот) в пос. Новоселье, ЖК «Пляж» в Сестрорецке.

Напомним, что в «Сбербанке» для ключевых партнеров также действует специальная ставка 10,7% годовых на квартиры в сданных домах. Ставка действует при условии страхования жизни и здоровья заемщика.

Справка о компании АО «Строительный трест»

