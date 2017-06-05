ЮИТ выполняет «100 Добрых Дел»

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» в рамках кампании «100 Добрых Дел» оказала помощь детскому саду № 53 компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга «Консультативно-практический центр по абилитации детей со зрительной патологией».

В соответствии с заявкой заведующего детского сада, в одном из помещений для детей установлены два современных металлопластиковых окна вместо старых деревянных окон.

«ЮИТ Санкт-Петербург»

«Мы благодарны ЮИТ за отклик на наше обращение и установку отличных окон в помещении группы для детей со сложным дефектом, – отмечает Юлия Козлова, заведующий ГБДОУ детский сад № 53. – Все работы по демонтажу по сути аварийных старых окон и установке красивых пластиковых окон были выполнены четко и качественно. Мы очень рады замене окон – это Доброе Дело действительно важно для обеспечения хороших, комфортных условий пребывания детей в помещении».

Выполненное ЮИТ для воспитанников детского сада № 53 Доброе Дело стало первым в Петербурге в рамках кампании «100 Добрых Дел». Работы по установке новых окон, завершенные в конце мая, оказались, в том числе, полезным и приятным подарком к Международному дню защиты детей.

«ЮИТ Санкт-Петербург»

Кампания «100 Добрых Дел», запущенная концерном ЮИТ в России в 2017 году, нацелена на оказание людям помощи в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни. В Финляндии кампания «100 Добрых Дел» стартовала в 2012 году, в честь столетнего юбилея концерна. Конечными получателями Доброго Дела могут становиться, в частности, некоммерческие организации и объединения, учебные заведения, детские сады, дома престарелых.

Все желающие, отвечающие условиям кампании «100 Добрых Дел», могут подать заявку через специальную форму в соответствующем разделе на российском сайте концерна ЮИТ: www.yit.ru

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