Добавить эпизодов группе похитителей грузов в Петербурге помог главарь

Полиция спустя полгода задержала предполагаемого организатора преступной группы, отметившейся в Петербурге угоном фуры с мебелью. Выяснилось, что кроме мебели мошенников также интересовали покрышки и алкоголь на миллионы.

Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, инициатор серии похищений грузов в Северной столице обнаружился в Москве. После задержания 29-летнего подозреваемого полиция расширила послужной список четвёрки, которая с сентября прошлого года проходит по делу о покушении на мошенничество.

По версии следствия, задержанные «работали» в Северной столице с 23 по 28 сентября прошлого года. За это время против воли хозяев они успели увезти автомобильные покрышки на 2,8 миллиона рублей и алкоголь на 4,5 миллиона рублей. Как выяснили следователи, 28 сентября мошенники снова похитили покрышки, но только на 1,4 миллиона. По всей видимости, после этого они по отработанной схеме, с использованием поддельных документов, угнали ещё и фуру с мебелью на миллион. На ней впоследствии трое мужчин и женщина попались полиции.

Уголовное дело возбуждено уже по статье о мошенничестве.

В настоящее время женщина и один из её коллег ограничены подпиской о невыезде. К двум оставшимся под стражей присоединился организатор.