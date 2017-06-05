Йемен и Ливия тоже разорвали отношения с Катаром

Йемен и Ливия вслед за Саудовской Аравией, Египтом, Бахрейном и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

По информации телеканала Al Arabiya, правительство Йемена обвинило Доху в поддержке экстремистских групп в этой стране, а также поддержало решение аравийской коалиции прекратить участие Катара в военной операции.

Также стало известно об аналогичном решении со стороны Ливии.

Командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о прекращении участия Катара в военной операции в Йемене «из-за поддержки Дохой незаконных группировок «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (запрещены в России). Египет, помимо этого, обвиняет Катар также в поддержке запрещенного в стране движения «Братья-мусульмане».

К решению разорвать дипотношения с Катаром присоединились Бахрейн и ОАЭ. Все четыре страны высылают катарских дипломатов и граждан, закрывают для Катара морские порты и воздушное пространство и прекращают с этой страной авиасообщение.

В Катаре выразили сожаление в связи с разрывом дипотношений, назвав эту меру «неоправданной, основанной на голословных утверждениях».