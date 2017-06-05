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05.06.2017 10:52
1 Комментариев

Данни покидает «Зенит»

Полузащитник Мигель Данни заявил о том, что петербургский «Зенит» не продлил с ним контракт. Информация появилась в инстаграме португальца.

Данни разместил 5 июня на своей страничке в фотосети парное изображение — первый и последний гол за сине-бело-голубых. И сообщил, что «с глубокой грустью вынужден сообщить о своем уходе из «Зенита».

Капитан петербургской команды выразил свою благодарность за 9 лет, проведенных в Северной столице, и добавил, что «уважает решение клуба не продлевать с ним контракт».  
«Желаю клубу удачи и много победы. Прощание — это не конец, а, наоборот, начало нового приключения», – уверен Данни.

«Данни — настоящая легенда клуба, он входит в Аллею славы «Зенита», оставив свои отпечатки ног для музея сине-бело-голубых. Футбольный клуб «Зенит» благодарит Мигеля за эти великолепные девять лет в Санкт-Петербурге и желает успехов в дальнейшей карьере», – заявили в клубе.

Португалец перешел в «Зенит» летом 2008 года из московского «Динамо» и очень быстро стал своим для петербургских болельщиков — в своем первом же матче за сине-бело-голубых португалец забил победный мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в игре за Суперкубок Европы в Монако.

За «Зенит» Данни провел 255 матчей.

 

 


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комментарии пользователей (1)
jokir1971
5 июня 2017 г. 11:37
Грустно это... Спасибо, Мигель!!!
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