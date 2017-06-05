Прокуратура вступилась за противников передачи Исаакия
Прокуратура Адмиралтейского района оспорила отказ Октябрьского районного суда Петербурга депутатам, жаловавшимся на затягивание референдума о статусе Исаакиевского собора, но запуталась в изложении своей позиции. Теперь у ведомства есть 25 дней, чтобы объяснить суду, почему на дело нужно взглянуть ещё раз.
Как сообщили 5 июня в Санкт-Петербургском городском суде, прокуратура сочла незаконным отказ суда по иску о бездействии органа государственной власти по вопросу проведения референдума о судьбе Исаакия и просит направить дело на новое рассмотрение. Соответствующее исковое заявление подавали оппозиционные депутаты ЗакСа, но получили отказ, который надзорное ведомство сочло неправомерным. В апелляции указано, что Октябрьский районный суд нарушил нормы материального и процессуального права.
Пока представление оставлено без движения, так как не содержит никаких конкретных оснований, по которым прокуратура сочла определение незаконным и необоснованным, говорится в сообщении суда. Если до 19 июня ведомство не сможет привести аргументы, то жалоба рассмотрена не будет.
Справка:
Октябрьский районный суд Петербурга отказал в рассмотрении иска оппозиционных депутатов о затягивании городским парламентом рассмотрения заявки на референдум по статусу Исаакиевского собора 26 мая.
Депутаты жаловались на коллег, которые больше месяца не могут рассмотреть ходатайство о проведении референдума. Вопрос дважды вносился в повестку заседаний, но затем снимался по предложению «Единой России».
При этом Горизбирком принял решение о проведении референдума о передаче Исаакия еще 28 марта. После отказа Октябрьского суда депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский и градозащитник Павел Шапчиц 3 июня обратились в Конституционный суд. Они решили оспорить федеральный закон, по которому Исаакиевский собор может быть передан Русской православной церкви.
Напомним, Исаакиевский собор находится в центре крупного скандала с 10 января 2017 года, когда губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что здание будет отдано в пользование РПЦ. После этого горожане разделились на два лагеря: представители первого устраивают митинги и шествия в защиту светского музея «Исаакиевский собор», второго – участвуют в крестных ходах вокруг храма.
Закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» принят в 2010 году, его также называют законом «о реституции». Он позволяет различным конфессиям безвозмездно получить в собственность недвижимость, если она когда-то была построена с религиозными целями.