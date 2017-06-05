Прокуратура вступилась за противников передачи Исаакия

Прокуратура Адмиралтейского района оспорила отказ Октябрьского районного суда Петербурга депутатам, жаловавшимся на затягивание референдума о статусе Исаакиевского собора, но запуталась в изложении своей позиции. Теперь у ведомства есть 25 дней, чтобы объяснить суду, почему на дело нужно взглянуть ещё раз.

Как сообщили 5 июня в Санкт-Петербургском городском суде, прокуратура сочла незаконным отказ суда по иску о бездействии органа государственной власти по вопросу проведения референдума о судьбе Исаакия и просит направить дело на новое рассмотрение. Соответствующее исковое заявление подавали оппозиционные депутаты ЗакСа, но получили отказ, который надзорное ведомство сочло неправомерным. В апелляции указано, что Октябрьский районный суд нарушил нормы материального и процессуального права.

Пока представление оставлено без движения, так как не содержит никаких конкретных оснований, по которым прокуратура сочла определение незаконным и необоснованным, говорится в сообщении суда. Если до 19 июня ведомство не сможет привести аргументы, то жалоба рассмотрена не будет.