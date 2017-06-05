Житель Ростова «заминировал» петербургское «Счастье»

Из-за угрозы взрыва кафе «Счастье» в центре Петербурга проверяли сотрудники правопорядка. Бомбу в заведении не нашли.

Как стало известно «Фонтанке», 4 июня СМС-предупреждение о взрывном устройстве в заведении на Малой Морской улице, 22, получила официантка. По её словам, сообщение пришло от малознакомого парня. Около двух часов дня девушка подняла тревогу.

Двадцать человек вынужденно покинули «Счастье», чтобы специалисты проверили помещение. Бомбы ни в кафе, ни на прилегающей территории не оказалось. Спустя час после начала эвакуации точка общепита возобновила работу.

Парень, пытавшийся экстравагантно обратить на себя внимание девушки, привлёк внимание и полицейских. Подозреваемому 22 года, и он приехал в Северную столицу из Ростовской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, теперь ему придется отвечать за поступок в рамках уголовного дела.