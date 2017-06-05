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05.06.2017 10:22

Поклонская объяснила отсутствие мужа в декларации

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что не была замужем официально, а с гражданским мужем рассталась до отчетного налогового периода.

Объясняться народной избраннице по поводу семейного статуса пришлось после запроса партии "Яблоко" в прокуратуру. Политики требовали выяснить, почему Поклонская не указала в своей декларации сведения о доходах мужа и автомобиле, хотя ранее в СМИ была информация о наличии того и другого.

Объяснения экс-прокурор Крыма дала не надзорному ведомству, а агентству  "РИА Новости". Депутат заявила, что всегда скрывала личную жизнь, но раз пошли такие разговоры, то готова все объяснить.

"Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались. И поэтому указывать кого-то в декларации в виде мужа я не могу, потому как у меня его нет. Вот и все недоразумение. У меня действительно нет мужа. Объяснять тогда, что вот у меня есть мужчина и мы хотим оформить отношения… Это тоже неправильно. Кому какое дело?!" — сказала Наталья Владимировна.

Она добавила, что статус "замужней" помогал ей отпугивать назойливых поклонников.

Объяснила депутат и отсутствие в декларации автомобиля. Его она якобы два года назад подарила своему отцу на день рождения.

"Я не должна была указывать (в декларации. – Прим. ред.) этот автомобиль, поскольку не владела им на конец 2015 года и поскольку я не извлекла прибыли, так как это был договор дарения", – заявила Поклонская, показывая справку из крымского управления ГИБДД. В ней сообщается, что, согласно федеральной информационной системе, транспортные средства за депутатом не зарегистрированы.

Кроме того, депутат показала справку от 7 июля 2015 года о перерегистрации ее автомобиля Hyundai Solaris на нового собственника.

Справка:

Напомним, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская оказалась в центре скандала после того, как направила в правоохранительные органы сразу несколько жалоб на режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя. Народная избранница уверена, что картина о взаимоотношениях императора Николая II, причисленного к лику святых, и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.

В свою очередь, оппозиционные политики и борцы с коррупцией (в частности, организация Transparency International) заявили о необходимости проверить саму Поклонскую.


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