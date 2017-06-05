На Приморском шоссе автобус столкнулся с грузовиком: 11 пострадавших

В Курортном районе Петербурга при столкновении автобуса «ПАЗ» с грузовым автомобилем 5 июня пострадали одиннадцать человек, один в тяжелом состоянии.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла около половины девятого в районе 256 км Приморского шоссе. При невыясненных обстоятельствах водитель пассажирского автобуса врезался в припаркованный грузовик. Пострадали 11 пассажиров. Травмы десяти оценивают как легкие, один раненый находится в тяжёлом состоянии.

По информации «Фонтанки», в автобусе находились сотрудники Сестрорецкого хлебозавода, которые на служебном автобусе добирались на работу. На предприятии уточнили, что руководство уже выехало к месту аварии.

Подробности случившегося выясняются.