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05.06.2017 10:19

На Крестовском пройдёт благотворительный марафон «Айда, Пушкин!»

В Приморском парке Победы на Крестовском острове два благотворительных фонда 10 июня проведут «Петербургский благотворительный марафон». Цель – собрать средства на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

«Забег проходит уже третий год, но этот будет особенным. Бежать мы будем в компании с Александром Сергеевичем Пушкиным», – рассказали организаторы.

Слоган забега – «Айда, Пушкин!». Так благотворительные фонды «Яркая жизнь» и AdVita («Ради жизни») собираются отметить 218-й день рождения поэта в ближайшие к этой дате выходные.


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Два года организацией марафона успешно занимался фонд «Яркая жизнь», удавалось собрать более 1500 участников. В этом году два фонда решили объединить усилия для еще большего результата. Организаторы надеются, что в марафоне примут участие намного больше людей.

«Мы ожидаем участников в образе Александра Сергеевича, его блистательной супруги, его героев и его современников. Спортсмены и зрители смогут украсить себя атрибутикой с изображением Солнца русской поэзии. Спонтанные декламации стихов и литературоведческие беседы в парке приветствуются. Наши официальные хэштеги – #айдапушкин, #будькаксаша, #спбмарафон и #вместепоможембыстрее», – рассказывают в фондах.

Каждому участнику «Петербургского благотворительного марафона» предложат выбрать одну из двух дистанций: 5 км и 3 км.

Ознакомиться с маршрутами и зарегистрироваться на участие в марафоне можно на сайте http://spbmarafon.ru/.

Помимо горожан, к участию в марафоне приглашаются корпоративные команды. Сотрудники организаций, подавших коллективную заявку, смогут бежать в фирменных футболках.

«У Даниила Хармса, большого специалиста по биографии поэта, летний режим дня Александра Сергеевича был расписан до мелочей: «Он вставал рано утром, выпивал жбан парного молока и бежал к реке купаться. Выкупавшись в реке, Пушкин ложился на траву и спал до обеда. После обеда Пушкин спал в гамаке». Мы решили придерживаться аналогичного расписания. Регистрация 10 июня начнется в 9.30. В полдень стартует забег на первую дистанцию. А уже в 13 часов пройдет торжественная часть», – уточнили организаторы.

Также в фондах отметили, что каждый участник сможет получить полный отчет о том, как были потрачены собранные на марафоне деньги, и кому удалось помочь.

О фондах:

Задача фонда AdVita – обеспечить доступ к современной медицине как можно большему количеству людей. Фонд оплачивает лечение, обследование, расходные материалы и оборудование для больниц, обучение врачей; оказывает социальную, материальную и психологическую поддержку пациентам. Развивает волонтерство и донорство крови и костного мозга. Помощь фонда AdVita получает около тысячи пациентов в год и 12 больниц.

Благотворительный фонд «Яркая жизнь» оказывает активную помощь детям-сиротам и детям из неблагополучных семей; детям с тяжелыми заболеваниями, помощь одиноким пожилым людям через общение с волонтерами и организацию различных культурно-досуговых мероприятий, а также путем улучшения условий жизни.


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