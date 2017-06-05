ИГ призналось в причастности к лондонским терактам

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаки в Лондоне 4 июня, в результате которых погибли семь человек. Об этом сообщила связанная с террористами структура Amaq, передает The Independent.

В заявлении говорится, что нападения совершило «подразделение» ИГ.

Полиция Великобритании накануне задержала 12 подозреваемых в причастности к совершению двойного теракта.

Атаки были совершены в ночь на 4 июня. В толпу пешеходов на Лондонском мосту въехал фургон. После этого он переместился на рынок Боро-Маркет. Там из машины вышли трое вооруженных ножами и начали нападать на людей. Предполагалось, что на них были надеты пояса смертников, но это оказались муляжи.

В результате нападения семь человек погибли, 48 пострадали.

Полиция убила троих нападавших. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что все они входили в одну террористическую группировку и жили в лондонском районе Баркинг.