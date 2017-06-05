На Маршала Жукова петербуржец пострелял в обидчиков, но друга от пули не спас

Полицейские разбираются в обстоятельствах утренней перестрелки в Кировском районе Петербурга 4 июня, участниками которой стали четверо мужчин и женщина.

Как стало известно «Фонтанке», молодая семейная пара и их друг 29 лет повздорили с двумя мужчинами во дворе дома №68/2 по проспекту Маршала Жукова. В ходе конфликта 29-летний выхватил травматический пистолет. Стрелял с близкого расстояния и не промазал: один оппонент получил пулю в грудь, второй – в левую ягодицу. После этого одному из пострадавших удалось выхватить оружие и нажать на курок. Пулю, впрочем, получил не стрелок, а супруг стоящей в стороне женщины.

Полицию вызвали местные жители, услышавшие пальбу в половине седьмого утра. Раненный в грудь госпитализирован, остальные от медицинской помощи отказались. Им вместе со стрелком предстоит объяснить полицейским случившееся.