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05.06.2017 09:10
8 Комментариев

В Петербурге побили и обобрали актера из «Улиц разбитых фонарей»

Исполнитель ролей в полицейских сериалах и фильмах Дмитрия Астрахана оказался в нокауте после сделанного на Ржевке замечания. Очнувшись, он обнаружил пропажу имущества.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию Красногвардейского района 48-летний Геннадий Свирь обратился около полуночи 4 июня. Он рассказал, что пятью часами ранее  на него было совершено нападение рядом с домом на проспекте Передовиков. Актер, известный по полицейским сериалам, таким как «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный, 4», увидел, как незнакомец (на вид лет 35-40) справляет нужду у парадной. Свирь сделал ему замечание, после чего между мужчинами произошла перепалка, в ходе которой артист  получил удар в голову. Когда очнулся, то не увидел ни оппонента, ни своего травматического пистолета «Оса».

По заявлению ведется проверка.

Геннадий Свирь, помимо съемок в сериалах, известен ролями второго плана в таких фильмах Дмитрия Астрахана как «Перекресток», «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо».

 

 


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комментарии пользователей (8)
Папазол
5 июня 2017 г. 12:08
не увидел ни оппонента, ни своего травматического пистолета "Оса".
А вот если бы у него был короткоствооол... то не увидел бы короткоствола.
chernousova
5 июня 2017 г. 11:51
"— Лоб зеленкой смажь. — Зачем? — Чтоб пуля инфекцию не занесла!" (с) "Улицы разбитых фонарей"
Xopb
5 июня 2017 г. 11:38
Jorgen: В результате имеем: 1. Тот, который мочился у парадной, так и будет дальше мочиться у парадных. Только теперь с пистолетом на кармане 2. Борец за чистоту города теперь ещё раз подумает, стоит ли указывать совершенно посторонним людям, как себя вести. А возможно просто пройдёт мимо :-(
Jorgen
5 июня 2017 г. 11:32
Пусть теперь знает, что к чему ведёт перманентный полив населения ментоуголовным дерьмом.
Xopb
5 июня 2017 г. 11:14
RusSPb: Оса что с мушкой, что без мушки — негабарит :-)
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