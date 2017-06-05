В Петербурге побили и обобрали актера из «Улиц разбитых фонарей»

Исполнитель ролей в полицейских сериалах и фильмах Дмитрия Астрахана оказался в нокауте после сделанного на Ржевке замечания. Очнувшись, он обнаружил пропажу имущества.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию Красногвардейского района 48-летний Геннадий Свирь обратился около полуночи 4 июня. Он рассказал, что пятью часами ранее на него было совершено нападение рядом с домом на проспекте Передовиков. Актер, известный по полицейским сериалам, таким как «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный, 4», увидел, как незнакомец (на вид лет 35-40) справляет нужду у парадной. Свирь сделал ему замечание, после чего между мужчинами произошла перепалка, в ходе которой артист получил удар в голову. Когда очнулся, то не увидел ни оппонента, ни своего травматического пистолета «Оса».

По заявлению ведется проверка.

Геннадий Свирь, помимо съемок в сериалах, известен ролями второго плана в таких фильмах Дмитрия Астрахана как «Перекресток», «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо».