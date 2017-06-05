Причиной давки в Турине стала шутка подростков о теракте

Давку в фан-зоне на площади Сан-Карло в Турине во время просмотра финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» спровоцировал розыгрыш двух подростков. Об этом сообщает Football Italia.

По данным издания, двое подростков притворились террористами-смертниками. На записи с камер наружного наблюдения видно, как парень в одних брюках и с рюкзаком что-то кричит стоящим вокруг него людям, и сразу после этого зрители начинают разбегаться в разные стороны. На допросе в полиции подростки признались в содеянном. Они согласились, что эта «шутка» была крайне неуместной.

В результате давки в Турине пострадали 1527 человек. Ранее сообщалось, что восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть семилетний ребенок.