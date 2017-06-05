Спортсмен умер после спарринга на Гражданском

Мужчина из Новгородской области почувствовал себя плохо после боя по тайскому боксу 4 июня на спортивной арене в Калининском районе Петербурга. До больницы его не довезли.

Как стало известно «Фонтанке», бригада скорой увезла 33-летнего спортсмена от комплекса Nova Arena на Гражданском проспекте. Около половины четвёртого вечера, после одного из боев, его самочувствие резко ухудшилось. Боксёр скончался в машине скорой. Причины его смерти выясняют судмедэксперты.