Истребители Су-35С доработают с учетом сирийского опыта

Истребители Су-35С будут доработаны в 2017 году с учетом опыта боевого применения в Сирии, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"Самолеты этого года будут доработаны с учетом всех недостатков и сирийского опыта. Мы может быть даже попридержим приёмку самолёта до того как испытаем и убедимся, что все недостатки устранены", — сказал Борисов в ходе посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина.

Как уточнил замглавы Минобороны, на первых порах самолет засасывал камешки со взлетно-посадочной полосы, были проблемы с фонарем, экранами. Однако в ходе боевого применения эти недостатки были "вычищены". По его словам, с заводом заключен договор по поставке десяти самолетов ежегодно до 2020 года.

"По отзывам наших летчиков, которые работают в Сирии, это один из самых лучших самолетов в мире на сегодняшний день по своим лётно-техническим характеристикам, по номенклатуре и радиусу действия авиационных средств поражения. Они искренне считают, что равных в бою этому самолёту сегодня нет. Именно по этой причине к самолёту всё более присматриваются инозаказчики", — добавил Борисов.