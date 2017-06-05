Замдиректора школы на иномарке сбила ребенка на Кондратьевском

Мальчик двух лет оказался в больнице после того, как в одном из дворов Калининского района Петербурга на него вечером 4 июня наехала иномарка. За рулем машины оказалась замдиректора местной школы.

Как стало известно «Фонтанке», ребенка в состоянии средней тяжести госпитализировали в детскую городскую больницу №19 около 19.30 из двора по Кондратьевскому проспекту, 64. Медики зафиксировали у маленького пациента серьезные травмы головы. Ребенок получил их, когда переезжал через дворовый проезд на своем беговеле. Мальчика сбил «Опель Астра», за рулем которого находилась 48-летняя замдиректора одной из школ Калининского района.

По факту ДТП проводится проверка. В частности, выясняется, где в момент аварии были родители малыша.

Напомним, что вечером 4 июня произошло еще одно серьезное происшествие с участием ребенка: велосипедист сбил насмерть мальчика шести лет в Шуваловском парке.