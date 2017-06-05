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05.06.2017 08:29

Литва до декабря возведет 2-метровую стену на границе с Россией

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) подписала договор с подрядчиком о строительстве защитного ограждения на границе Литвы с Россией в районе Калининградской области, сообщают местные СМИ.

«На госгранице с Калининградской областью на участке протяженностью 44,6 км будет возведено металлическое сегментное ограждение высотой два метра, на котором будет установлено дополнительное оборудование. Оно будет установлено на участке от точки пересечения границ трех государств — Литвы, Польши и России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новое защитное ограждение будет строиться на основании договора между СОГГЛ и вилкавишкской компанией Gintreja в той местности, где государственная граница проходит по суше.

Стоимость работ оценивается в €1 млн 335 тыс. Эти деньги выделены из бюджета Литвы.

Все предусмотренные в договоре работы по оборудованию инфраструктуры нового ограждения планируется завершить до 20 декабря 2017 года. Также планируется до 2020 года возвести забор на границе Литвы с Белоруссией.

О том, что Литва планирует построить стену на границе с Россией, стало известно в январе этого года. В свою очередь власти Калининградской области предложили Литве помочь построить стену на границе.

 

 

Источник: "Газета.ру"


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