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05.06.2017 08:13

Ряд арабских стран разорвал отношения с Катаром, обвинив его в сотрудничестве с ИГ

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, который следом был обвинен Арабской коалицией в поддержке ИГ и «Аль-Каиды».

Утром 5 июня Бахрейн разорвал дипломатические связи с Катаром, обвинив соседнее государство во вмешательстве в свою внутреннюю политику. Бахрейн закроет транспортное, морское и воздушное сообщение с Катаром в течение 24-х часов, а гражданам этой страны дается 14 дней на то, чтобы покинуть Бахрейн. Кроме того, всем дипломатам Катара дается 48 часов на возвращение на родину, отмечает Al Arabiya.

Катар также обвиняется в эскалации напряженности в СМИ и финансировании вооруженных террористических группировок, что может угрожать безопасности Бахрейна. В Манаме (столица Бахрейна) такие действия сочли «грубым нарушением международного права, не считаясь с моральными ценностями и принципами добрососедства».

Вслед за Бахрейном дипломатические отношения с Катаром разорвала и Саудовская Аравия, которая примет точно такие же меры в отношении Катара, как и Бахрейн. К ним присоединился Египет, а затем и Объединенные арабские эмираты (ОАЭ), отмечает Reuters. Каир разрывает дипломатические отношения с Катаром, обвинив страну в поддержке террористических группировок. Египет закрывает свои порты и аэропорты для транспорта Катара.

ОАЭ обвинили Катар в «поддержке и финансировании террористов, экстремистов и сектантских организаций». Абу-Даби закрывает сообщение с Катаром и дает дипломатам страны 48 часов на возвращение на родину.

Исламская военная коалиция (в ней состоят Египет, Бахрейн, ОАЭ и др. страны) под предводительством Эр-Рияда прекратила участие Катара в операции против «Исламского государства» (организация запрещена в России), сообщает Al Arabiya. По данным телеканала, Катар обвиняется в поддержке ИГ и группировки «Аль-Каида» (запрещена в России).

 

 

Источник: РБК


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