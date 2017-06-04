Девушка на «Опеле» привезла в больницу сбитого ею ребенка

Трехлетний петербуржец помещен в реанимацию Детской городской больницы №19 им. Раухфуса. После дорожно-транспортного происшествия его привезла к медикам, водитель сбившей ребенка машины.

Как стало известно «Фонтанке», около 19.30 воскресенья, 4 июня, маленький мальчик гулял с мамой во дворе дома №64 по Кондратьевскому проспекту. По информации полиции Калининского района, из-за недосмотра женщины ребенок выбежал на проезжую часть и попал под колеса «Опеля».

Сидевшая за рулем автомобиля девушка сама отвезла пострадавшего и его маму в больницу им. Раухфуса, Ребенок в реанимации, а взрослые выясняют отношения в присутствии правоохранительных органов.