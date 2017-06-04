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04.06.2017 23:06
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Кристиан Нобоа переходит в «Зенит»

Полузащитник Кристиан Нобоа переходит в «Зенит» в качестве свободного агента. Соглашение с футболистом рассчитано на три года. Об этом вечером 4 июня сообщается на сайте футбольного клуба. 

Кристиан Нобоа родился 9 апреля 1985 года в городе Гуаякиль. Карьеру футболиста начинал в клубе «Эмелек» из своего родного города. В 2007 году подписал контракт с казанским «Рубином», став первым эквадорцем в чемпионате России. В составе казанцев стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

С 2012 по 2014 год выступал за московское «Динамо». В январе 2015 года перешел в греческий ПАОК, но спустя полгода вернулся в Россию, подписав контракт с «Ростовом». В составе команды Курбана Бердыева стал серебряным призером чемпионата России.

«Сине-бело-голубые приветствуют Кристиана в Санкт-Петербурге и желают побед в составе «Зенита», – говорится на официальном сайте команды.

Статус сводобного агента означает, что предыдущий контракт Нобоа закончился, и клубу не нужно платить компенсацию.


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