Убийство в BMW на КИМа произошло из-за миллиона

Причиной стрельбы на проспекте КИМа следствие считает миллионный долг подозреваемого. Василеостровский суд арестовал петербургского коммерсанта, которому инкриминируют убийство своего знакомого.

Как стало известно «Фонтанке», ходатайство Следственного комитета Василеостровского района судья удовлетворил поздним вечером 3 июня, арестовав на два месяца 33-летнего Максима Минаева.

2 июня 29-летний петербургский бизнесмен Павел Демченко был найден убитым на заднем сиденье BMW, припаркованного во дворе дома 26 корпус 2 по проспекту КИМа.

По данным «Фонтанки», личность подозреваемого уже к 17 часам того же дня установили оперативники «заказного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД, которых подключили к раскрытию ввиду того, что убийство было совершено в разгар Петербургского международного экономического форума.

По версии «заказного» отдела, торговавший подержанными автомобилями Максим Минаев взял в долг у Демченко миллион рублей, но с возвратом не спешил. Утром 2-го числа Демченко выследил, где проживает Минаев, дождался, пока тот выйдет из дома, и между ними произошел неприятный разговор.

По мнению Следственного комитета, частично подтвержденному признательными показаниями самого фигуранта, в салоне BMW вспыхнула ссора, а Минаев решил проблему выстрелом.

Сам Минаев уверяет, что случайно выстрелил из пистолета в шею своему собеседнику, когда между нами завязалась потасовка. Однако у правоохранителей есть основания не доверять этому. Во-первых, необычно, что в наше время петербуржец постоянно носит при себе боевое оружие (в данном случае ПСМ – уменьшенная модель Макарова, когда-то стоявшая на вооружении в милиции). Во-вторых, после выстрела Минаев переложил тело на заднее сиденье и отогнал BMW в более незаметное место. Такие действия не очень свойственны при неосторожном убийстве и состоянии, естественном после эксцесса паники.

«Фонтанке» известно, что полицейские пока не нашли орудие убийства. По словам того же Минаева, он не помнит, куда выбросил пистолет.

Оперативники приложили усилия, чтобы найти во времени и пространстве и самого Минаева. После обыска у него в квартире, близкие Минаева даже звонили ему и уговаривали сдаться.

В результате Mercedes Минаева был остановлен сотрудниками ГИБДД в Псковской области в ночь на 3 июня. Подозреваемого доставили в Следственный комитет Василеостровского района, а после допроса арестовали.

Отметим, что данные Максима Минаева присутствуют в базе должников Управления службы судебных приставов. Задолженность по кредитам составляет 3 миллиона 612 тысяч рублей.