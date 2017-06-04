Экстренно севший в Стокгольме лондонский борт летит в Петербург

Airbus A320 с регистрационным номером G-EUYE продолжил выполнение рейса British Airways BA878 из Лондона в Петербург, прерванного ранее вынужденной посадкой в Стокгольме.

Об этом «Фонтанке» вечером 4 июня сообщили представители авиакомпании. При этом они не уточнили причину вынужденной посадки. Ранее читатель нашего издания рассказал, что ею стала проблема с двигателем.

По данным трекера Flightradar24, сейчас рейс выполняется под номером BA878D на том же самолете, что ранее выполнил вынужденную посадку. По данным онлайн табло Пулково, самолет ожидается в 22:01 по местному времени.

Добавим, Airbus A320 с регистрационным номером G-EUYE летает в British Airways с 2009 года. На этом самолете установлены двигатели IAE V2527-A5. По данным из открытых источников, он проходил техобслуживание с 28 марта по 6 апреля 2017 года. В июле 2015 года на борту было задымление, вызванное сбоем в работе одного из вентиляторов, охлаждающих оборудование в кабине. В ходе происшествия пассажирам пришлось использовать кислородные маски, в результате никто не пострадал.