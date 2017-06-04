О чем хотят спросить Путина
Какую музыку предпочитает лидер страны, не устал ли он на своём посту и был ли у него любимый предмет в школе, – на сайте «Прямой линии» появились первые вопросы президенту России, которые могут быть заданы Владимиру Путину 15 июня.
Среди наиболее часто задаваемых лидируют темы доступности жилья, размера зарплаты, безнаказанности коррумпированных чиновников и мизерности шансов российской сборной по футболу на чемпионате мира в 2018 году.
Жители Петербурга удивляются, почему программа сноса ветхого жилья началась с Москвы, когда «Питер весь в хрущевках». А волгоградцы интересуются, исчезнет ли когда-нибудь такое понятие, как «обманутый дольщик». Путину говорят о непомерно высоких ценах на авиабилеты внутри страны, объясняя, что при таком раскладе «путешествие по России так и останется несбыточной мечтой для среднего класса».
Неоднократно к президенту обращаются с просьбой разобраться с коррупцией в вехах и вольготной жизнью тех, кто зарабатывает на воровстве. Россияне предлагают карать взяточников конфискацией, а вырученные деньги направить на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями.
Путин уже получил приглашение в карельский Медвежьегорск, где ему предлагают экскурсию по заводам, которые стоят несмотря на развитую инфраструктуру. Это, уверены жители городка, откроет президенту глаза на отчёты местной власти, в которых «всё хорошо».
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Справка:
Владимир Путин ответит на вопросы россиян 15 июня. Принимать вопросы начали с восьми утра в воскресенье, 4 июня. Ежегодная специальная программа выйдет в эфир российских телеканалов в 12:00 по московскому времени. Транслировать её будут телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Отмечается, что задать вопрос можно будет по телефону, через SMS или MMS-сообщение, через сайт или специальное мобильное приложение. Обратиться к президенту можно через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». При этом допустимо как текстовое сообщение, так и видеоролик.
Прямая линия президента проводится с 2001 года. В последние годы она проходит в столичном Гостином дворе. Путин отвечает на вопросы приглашенных в студию, звонки и СМС-сообщения на горячую линию, также во время мероприятия проходят прямые включения из различных регионов страны.