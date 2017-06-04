О чем хотят спросить Путина

Какую музыку предпочитает лидер страны, не устал ли он на своём посту и был ли у него любимый предмет в школе, – на сайте «Прямой линии» появились первые вопросы президенту России, которые могут быть заданы Владимиру Путину 15 июня.

Среди наиболее часто задаваемых лидируют темы доступности жилья, размера зарплаты, безнаказанности коррумпированных чиновников и мизерности шансов российской сборной по футболу на чемпионате мира в 2018 году.

Жители Петербурга удивляются, почему программа сноса ветхого жилья началась с Москвы, когда «Питер весь в хрущевках». А волгоградцы интересуются, исчезнет ли когда-нибудь такое понятие, как «обманутый дольщик». Путину говорят о непомерно высоких ценах на авиабилеты внутри страны, объясняя, что при таком раскладе «путешествие по России так и останется несбыточной мечтой для среднего класса».

Неоднократно к президенту обращаются с просьбой разобраться с коррупцией в вехах и вольготной жизнью тех, кто зарабатывает на воровстве. Россияне предлагают карать взяточников конфискацией, а вырученные деньги направить на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями.

Путин уже получил приглашение в карельский Медвежьегорск, где ему предлагают экскурсию по заводам, которые стоят несмотря на развитую инфраструктуру. Это, уверены жители городка, откроет президенту глаза на отчёты местной власти, в которых «всё хорошо».