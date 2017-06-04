Премьер-министр Великобритании: С нас хватит

Третий за последние три месяца теракт заставил британские власти объявить о пересмотре национальной стратегии по борьбе с терроризмом, а также о намерении добиваться принятия международных норм по борьбе с террористами в киберпространстве. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая с заявлением по следам теракта в Лондоне, жертвами которого стали семь человек.

Восьмиминутное обращение к британцам премьер-министр сделала, стоя у дверей своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10. Перед этим госпожа Мэй провела заседание чрезвычайного правительственного комитета. Поблагодарив полицейских за смелость и профессионализм, премьер-министр выразила соболезнования жертвам теракта и их близким.

Тереза Мэй заявила, что британцы «не должны делать вид, что все может и дальше идти своим чередом», и изложила свой план по борьбе с терроризмом.

В него входит борьба с «дьявольской идеологией радикального исламизма», в том числе и в интернете, продолжение борьбы с терроризмом «в реальном мире» — прежде всего в Ираке и Сирии, а также пересмотр существующей национальной стратегии по борьбе с терроризмом с расширением полномочий полиции и сил безопасности.

«Пришло время сказать: с нас хватит. Наше общество продолжит существовать так, как мы считаем правильным в соответствии с нашими ценностями. Но в том, что касается обращения с экстремизмом и терроризмом, необходимы перемены»,— подвела черту Тереза Мэй.

Удастся ли ее правительству реализовать намеченные перемены, зависит от результатов предстоящих в четверг досрочных парламентских выборов. Как и после теракта в Манчестере, в день траура ведущие политики Британии формально приостанавливают предвыборную кампанию, однако выборы, как подтвердили власти, все же состоятся.

3 июня произошла уже третья атака, совершенная в Великобритании за последние три месяца. За две недели до этого в результате теракта в Манчестере погибли 22 человека, а в марте в результате атаки рядом со зданием британского парламента — еще 12 человек. На этот раз в ходе двойного теракта минувшей ночью погибли семь человек (помимо трех террористов, убитых на месте преступления) и еще около полусотни получили ранения.