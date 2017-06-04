В Литве пьяные военные НАТО устроили драку

Четверо военнослужащих Германии, дислоцированных ранее в Литву, пострадали в ночь на субботу в городе Йонава во время драки, военные были в нетрезвом состоянии, сообщила в воскресенье пресс-служба литовской полиции.

"Во время драки в Йонава пострадали четверо нетрезвых дислоцированных в Литву германских военных", — говорится в сообщении.

По данным полиции, конфликт произошел в ночь на субботу, в настоящее время военнослужащие проходят амбулаторное лечение.

Как добавляет полиция, во время инцидента военные Германии находились в гражданской одежде, само происшествие произошло не в служебное время. В настоящий момент ведется досудебное расследование.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США. В период с 2017 по 2018 год в батальоне НАТО в Литве будут служить более 1,2 тысячи военных. В 2016 году это будут военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, в следующем — военнослужащие из Хорватии и Франции.