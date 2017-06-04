Ребёнок погиб под колёсами велосипеда в Шуваловском парке

Велосипедист сбил маленького мальчика в Выборгском районе Петербурга вечером 4 июня. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и области, трагедия произошла около пяти часов вечера в Шуваловском парке. Предположительно, велосипедист поздно заметил мальчика шести лет и не успел затормозить. Ребёнок не выжил.

По предварительной информации, владельцу двухколёсного транспорта 32 года, и, по словам очевидцев, с места он скрыться не пытался.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время выясняют обстоятельства случившегося.

Гуляющие в парке прохожие в соцсети добавили, что мальчик кормил белку на краю дорожки, когда с боковой тропинки на него вылетел велосипедист.