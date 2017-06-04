Ребёнок погиб под колёсами велосипеда в Шуваловском парке
Велосипедист сбил маленького мальчика в Выборгском районе Петербурга вечером 4 июня. От полученных травм ребёнок скончался на месте.
Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и области, трагедия произошла около пяти часов вечера в Шуваловском парке. Предположительно, велосипедист поздно заметил мальчика шести лет и не успел затормозить. Ребёнок не выжил.
По предварительной информации, владельцу двухколёсного транспорта 32 года, и, по словам очевидцев, с места он скрыться не пытался.
Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время выясняют обстоятельства случившегося.
Гуляющие в парке прохожие в соцсети добавили, что мальчик кормил белку на краю дорожки, когда с боковой тропинки на него вылетел велосипедист.
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