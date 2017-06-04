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04.06.2017 16:45

Главред The New Times объявила о закрытии журнала

Фотографией обложки последнего номера журнала поделилась со своими подписчиками главный редактор российского The New Times Евгения Альбац: закрытые глаза, слёзы и надпись «Спасибо, что были с нами!».

На своей странице в Facebook Альбац объяснила, что посыл понят верно – журнала больше не будет. Последний номер выйдет в понедельник, 5 июня. Главред анонсировала, что причины и обстоятельства закрытия печатной версии будут описаны на второй странице журнала. 

Пока же Евгения Альбац назвала причиной финансовые трудности. «Деньги кончились, а без денег заниматься качественной журналистикой нельзя», – написала она 4 июня. 

О закрытии электронной версии The New Times речи пока не идет.  

Журнал начали издавать в 1943 году под названием «Новое время». В 2007 издание сменило название на The New Times, а в декабре прошлого года исчезло из розничной продажи. Евгения Альбац объяснила это решение необходимостью сократить издержки, резко возросшие после ликвидации ларьков в людных местах. 

В мае текущего года журнал получил предупреждение от Роскомнадзора за признаки оправдания терроризма в материале «Из Калуги с джихадом». В феврале 2016 года The New Times получил предупреждение после публикации статьи о дочери Путина. После этого суд оштрафовал издание за злоупотребление свободой массовой информации. 


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