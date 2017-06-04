Трамп призвал отбросить политкорректность в борьбе за безопасность

Президент США Дональд Трамп после теракта в Лондоне выступил с призывом отбросить политкорректность и заняться обеспечением безопасности населения.

"Мы должны перестать быть политически корректными и должны приняться за дело обеспечения безопасности наших граждан. Если мы не поумнеем, станет только хуже", — написал американский лидер на своей официальной странице в микроблоге Twitter.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые – в тяжелом состоянии.