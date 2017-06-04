Летевший из Лондона в Петербург самолет экстренно приземлился в Стокгольме

Рейс 878 с возвращающимися из Лондона петербургскими туристами 4 июня совершил внеплановую посадку в столице Швеции.

Как сообщил «Фонтанке» читатель, изменения маршрута самолёта авиакомпании British Airways вызваны проблемами с двигателем.

По данным онлайн-табло Пулково рейс вылетел из британской столицы в 11:42 по московскому времени, в 20:10 его ждут в Петербурге. Однако по информации Fightradar борт был перенаправлен в стокгольмскую Арланду. Самолёт, как пишет читатель, совершил посадку.

Напомним, В ночь на воскресенье в центре Лондона произошли два теракта. В результате нападений на Лондонском мосту и на рынке Боро погибли, по последним данным, семеро, ещё 48 получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время они находятся в больницах. Все трое напавших были застрелены сотрудниками полиции. Задержаны еще 12 подозреваемых в причастности к теракту. Россиян среди жертв и пострадавших нет.