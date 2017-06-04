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04.06.2017 15:28

Убивший девять человек под Тверью приказал одной из жертв выкопать себе могилу

Застреливший девять человек в поселке Редкино в Тверской области велел одной из жертв выкопать себе могилу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ходом следствия.

«Подозреваемый пытался заставить женщину копать себе могилу, она отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник», — рассказал источник.

Массовое убийство было совершено во время распития спиртного в компании знакомых в дачном доме. Официальный представитель управления МВД по Тверской области Вадим Левшин сообщил РИА Новости, что некоторым из присутствовавших удалось спастись. «Есть выжившие. Я знаю точно, что одна из потерпевших спряталась под одеяло», — рассказал Левшин.

Мужчина стрелял из карабина 12 калибра. Полиция задержала его. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и не пытался скрыться.

Следственный комитет РФ называет причиной массового убийства в Тверской области бытовой конфликт. По предварительным данным, мужчина поссорился со знакомыми, уехал к себе на дачу, взял там карабин и, вернувшись, открыл огонь по людям. Имени СК не называет. Сообщается лишь, что это житель Москвы 1972 года рождения.

Источник: Медуза


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