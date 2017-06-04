«ЛенСпецСМУ» подумает о достройке проблемного «Охта-Модерн»

На завершение самого старого в Петербурге долгостроя – ЖК «На Охте», ранее называвшемся ЖК «Охта-Модерн», может выйти ЗАО «ЛенСпецсму». Об этом на совещании с дольщиками заявил зампред комитета по строительству Евгений Барановский.

«На сегодня хотелось бы довести до вас промежуточный итог длительных переговоров. А именно: позавчера была достигнута предварительная договоренность – на площадку на следующей неделе выходит «ЛенСпецСМУ», – 2 июня заявил Барановский собравшимся в комитете дольщикам. – Что будет происходить? Две недели берет «ЛенспецСМУ» на полное погружение в проект, экспертизу несущих конструкций, инженерии, подводящих сетей. Надо отметить, что «ЛенСпецСМУ» в мае этого года сдала сложнейший «проблемник» – «Кристалл-Полюстрово» на Маршала Тухачевского. Решили все проблемы. Здесь такая же схема: компания погружается в проект на две недели, оценивает возможности, через две недели мы вам докладываем, и вопрос выносится на совет директоров «ЛенСпецСМУ». Мы надеемся на положительное решение. На сегодня прорабатываются две схемы – компания может стать на объекте или техзаказчиком, или генподрядчиком».

4 июня в ЗАО «ЛенСпецСМУ» «Фонтанке» подтвердили, что специалисты действительно будут делать экспертизу проекта и всесторонне его оценивать на предмет дальнейшего участия в достройке. Затем вопрос вынесут на совет директоров, и для его решения компании потребуется еще месяц, пояснили в «ЛенСпецСМУ». Никаких предварительных прогнозов в компании не дают и обещаний выйти на стройплощадку в ближайшем будущем не делают.

О том, как дольщики жрут своего жилья 12 лет, читайте в материале «На охтинском фронте без перемен».