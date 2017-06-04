Еще
15:48 04.06.2017
Новость часа
15:38
Летевший из Лондона в Петербург самолет экстренно приземлился в Стокгольме
Пришлите свою новость!
15:47
Трамп призвал отбросить политкорректность в борьбе за безопасность
15:38
Летевший из Лондона в Петербург самолет экстренно приземлился в Стокгольме
15:28
Убивший девять человек под Тверью приказал одной из жертв выкопать себе могилу
15:15
«ЛенСпецСМУ» подумает о достройке проблемного «Охта-Модерн»
15:00
Рыбак с затонувшего на Ладоге катера проплыл до берега 1,5 километра
14:43
Друзья Бемби вышли к Шуваловскому проспекту
14:33
Финская молодежь стала меньше пить
14:14
На «Новую Голландию» прилетела Жар-птица
14:00
Гигантское колесо обозрения смутило петербуржцев
13:44
У автоледи угнали «Мерседес» в сервисном центре на Обводном
13:36
Десять тонн шпика уехали против воли хозяина в Петрозаводск
13:24
Кадыров готов рассказать Европе, как бороться с терроризмом
13:13
В Пикалево совершен налет на офис архангельской микрофинансовой организации
12:50
Обнаружена девятая жертва тверского стрелка
12:34
Как на Ленинском дорожная разметка оказалась на "Кадиллаке"
12:14
На Ладоге перевернулась лодка с рыбаками
11:52
Президент Финляндии, премьер и глава МИДа от лица народа осудили теракт в Лондоне
11:47
Путин осудил теракт в центре Лондона
11:23
В Парголово на стоянке бушевал торнадо
11:19
Петербурженка обвинила учителя информатики в растлении сына
11:15
Россияне не пострадали при терактах в Лондоне
10:46
Под Тверью пьянка в садоводстве закончилась расстрелом 8 человек
10:35
СМИ: в давке после матча «Ювентус» – «Реал» – 1 тыс. пострадавших
10:22
У вас осталось 11 дней, чтобы придумать интересный вопрос Путину
10:17
На "Скандинавии", "Сортавале" и Южном полукольце ведутся дорожные работы
09:54
В Лондоне за ночь - два теракта. Трое подозреваемых застрелены
09:02
Шестилетняя жительница Тихвина умерла на девятый день комы
01:50
СМИ сообщили о второй атаке в Лондоне
01:43
Генконсула Италии в Петербурге расстроили фанаты «Реала»
01:24
В центре Лондона фургон въехал в толпу - есть пострадавшие
01:16
В немецком лагере для беженцев убит русский ребенок и его мать
03/06
«Реал» выиграл Лигу чемпионов
03/06
Стала известна страна с самыми худшими дорогами в мире
03/06
«Зенит» присматривает игроков на «итальянском рынке»
03/06
В Дании декриминализовали богохульство
03/06
Глава «АвтоВАЗа» заявил, что готов к приходу на рынок электрокаров
03/06
Национальным бестселлером года стал роман о шизофрении
03/06
Из горящей квартиры на Орджоникидзе спасли ребенка
03/06
Путин рассказал, что обсуждал с Клинтоном вступление России в НАТО
03/06
На финской границе - трехчасовая пробка
03/06
В Ленобласти собирают деньги на домик настоящему Винни Пуху
03/06
У петербурженки не вышло прыгнуть с 11-го этажа
03/06
Первый арктический танкер назвали именем «большого друга России»
03/06
Смольный выставил на торги наружную рекламу - после четырех лет перерыва
03/06
В закрывшем «К-Рауту» чемодане обнаружили пустые банки
03/06
Кирилл Серебренников привез в Петербург спектакль "Кому на Руси жить хорошо"
03/06
Поджог Land Cruiser на Богатырском попал на видео
03/06
Центробанк хочет перейти на безналичный расчет по примеру Финляндии
03/06
Полтавченко откроет в Крыму дни Петербурга
03/06
Семья светогорцев задыхается, но живет в сгоревшей квартире
03/06
Чемодан без хозяина закрыл «К-Рауту» на юге Петербурга
03/06
Курды анонсировали скорый штурм Ракки
03/06
Путин рассказал писателю Гранину, что с ним происходит в Петербурге
03/06
Шнуров «отленинградил» гостей ПМЭФ-2017
03/06
Автобус в Отрадном едва избежал столкновения с поездом
03/06
Финские ученые выяснили, какие люди смеются больше всех
03/06
Собственник поменял замки в штабе Навального в Москве
03/06
«Зенит» хочет вернуться на стадион на Крестовском
03/06
«Слава богу, не сказали, что я старая и страшная»
03/06
Ночью в Петербурге горели три иномарки
03/06
Новое руководство «Зенита» не подтверждает сумму в 5 млрд на достройку стадиона
03/06
Фурсенко: Луческу сильный тренер, который привык быть под крылом сильного олигарха
03/06
Защитники Исаакия-музея обратились в Конституционный суд
03/06
ПМЭФ-2018 подвинут из-за Чемпионата по футболу
03/06
Фурсенко намерен пополнить зенитовскую коллекцию трофеев кубком Лиги чемпионов
03/06
Spiegel поместил на обложку Трампа, "уволившего" Землю
03/06
Чеченский суд признал экстремистским еще один ролик про Коран
03/06
От Евросоюза ждут 50 миллионов евро на восстановление Донбасса
03/06
Карпин: Российским болельщикам не дают смотреть Лигу чемпионов жены
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство
Версия для печати
04.06.2017 15:15
0 Комментариев

«ЛенСпецСМУ» подумает о достройке проблемного «Охта-Модерн»

На завершение самого старого в Петербурге долгостроя – ЖК «На Охте», ранее называвшемся ЖК «Охта-Модерн», может выйти ЗАО «ЛенСпецсму». Об этом на совещании с дольщиками заявил зампред комитета по строительству Евгений Барановский.

«На сегодня хотелось бы довести до вас промежуточный итог длительных переговоров. А именно: позавчера была достигнута предварительная договоренность – на площадку на следующей неделе выходит «ЛенСпецСМУ», – 2 июня заявил Барановский собравшимся в комитете дольщикам. – Что будет происходить? Две недели берет «ЛенспецСМУ» на полное погружение в проект, экспертизу несущих конструкций, инженерии, подводящих сетей. Надо отметить, что «ЛенСпецСМУ» в мае этого года сдала сложнейший «проблемник» – «Кристалл-Полюстрово» на Маршала Тухачевского. Решили все проблемы. Здесь такая же схема: компания погружается в проект на две недели, оценивает возможности, через две недели мы вам докладываем, и вопрос выносится на совет директоров «ЛенСпецСМУ». Мы надеемся на положительное решение. На сегодня прорабатываются две схемы – компания может стать на объекте или техзаказчиком, или генподрядчиком».

4 июня в ЗАО «ЛенСпецСМУ» «Фонтанке» подтвердили, что специалисты действительно будут делать экспертизу проекта и всесторонне его оценивать на предмет дальнейшего участия в достройке. Затем вопрос вынесут на совет директоров, и для его решения компании потребуется еще месяц, пояснили в «ЛенСпецСМУ». Никаких предварительных прогнозов в компании не дают и обещаний выйти на стройплощадку в ближайшем будущем не делают.

О том, как дольщики жрут своего жилья 12 лет, читайте в материале «На охтинском фронте без перемен».


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Navis Development Group
02.06.2017 18:10

Партнер Navis Development Group снижает базовую ставку по ипотеке до 10% на новое жилье

С 1 июня 2017 года ПАО Сбербанк - Стратегический партнер компании Navis Development Group снижает базовую ставку по ипотеке до 10% на новое жилье
ГК «Эталон»
02.06.2017 17:00

Группа «Эталон» - активный участник ПМЭФ-2017

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», в Московском регионе - брендом «Эталон-Инвест», является активным участником Петербургского Международного Экономического Форума.
ГК «ЦДС»
02.06.2017 15:44

ГК ЦДС расширяет ипотечную программу

ГК «ЦДС» и АО «Сургутнефтегазбанк» заключили партнерское соглашение о сотрудничестве. Банк аккредитовал строящиеся объекты ГК «ЦДС».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«ЛенСпецСМУ» подумает о достройке проблемного «Охта-Модерн»
Комендантский проспект продлят до реки Каменки
6 петербургских компаний - в десятке самых крупных застройщиков России
Индустриальный парк Greenstate получил признание на федеральном уровне
Принца Ольденбургского вернут в конце 2017-го
Минюст назвал условия для изъятия единственного жилья у должников
ЮИТ сдал вторую очередь жилого комплекса в Пушкине
В Смольном ветеранам вручили ключи от новых квартир
В апреле в Петербурге сдано 54 новых дома
Банк "Зенит" снял залог с участков "СУ-155"
Кому ключи от «Города»
Образцовый город будущего
Как стать рантье?
Эко-стиль стал майской традицией в домах ЮИТ
Основная задача риелтора – отстаивать интересы клиента
У застройщиков истекают СРОки
BauHaus: откуда в Петербурге дом нового формата
Aреал комфортной жизни
Обманутые подрядчики надеются на Путина
Хоть в Красную книгу заноси
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На «Новую Голландию» прилетела Жар-птица

СМИ: в давке после матча «Ювентус» – «Реал» – 1 тыс. пострадавших

кадр из видео

В Лондоне за ночь - два теракта. Трое подозреваемых застрелены

Новости компаний
Navis Development Group
02.06.2017 18:10
Партнер Navis Development Group снижает базовую ставку по ипотеке до 10% на новое жилье
С 1 июня 2017 года ПАО Сбербанк - Стратегический партнер компании Navis Development Group снижает базовую ставку по ипотеке до 10% на новое жилье
ГК «Эталон»
02.06.2017 17:00
Группа «Эталон» - активный участник ПМЭФ-2017
Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», в Московском регионе - брендом «Эталон-Инвест», является активным участником Петербургского Международного Экономического Форума.
ГК «ЦДС»
02.06.2017 15:44
ГК ЦДС расширяет ипотечную программу
ГК «ЦДС» и АО «Сургутнефтегазбанк» заключили партнерское соглашение о сотрудничестве. Банк аккредитовал строящиеся объекты ГК «ЦДС».
АО «Строительный трест»
02.06.2017 15:38
Объявлены итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший каменщик-2017»
Победителем традиционного ежегодного соревнования специалистов по кирпичной кладке Санкт-Петербурга и Ленинградской области в седьмой раз стал представитель объединения «Строительный трест» – компании-лидера кирпичного домостроения Санкт-Петербурга.
«Эталон ЛенСпецСМУ»
02.06.2017 15:29
Снижены ставки по ипотеке на квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ»
С 1 июня ПАО «Сбербанк России» снижает ставки по ипотеке для новостроек. Теперь заключить ипотечный договор долевого участия на приобретение квартиры от АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в рамках «Акции для застройщиков» можно по ставке от 10% годовых
ПАО «Группа ЛСР»
02.06.2017 11:22
«Группа ЛСР» предлагает «Военную ипотеку» на старте строительства объектов в Петербурге
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк аккредитовал по программе «Военная ипотека» строящиеся объекты «Группы ЛСР», находящиеся на начальной стадии строительства.
ЖК «Невские паруса»
01.06.2017 17:49
«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры с видом на Неву
Компания «Петербургская Недвижимость»- эксклюзивный брокер компании Setl City - начала продажу квартир в четвертой очереди жилого комплекса «Невские паруса».
ГК «Эталон»
01.06.2017 15:09
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК Fusion
Открыты продажи встроенных коммерческих помещений в жилом комплексе бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская».
Пискаревский, двор
01.06.2017 13:39
RBI приглашает в новые дома Петербурга, которые нужно увидеть своими глазами
Покупатели квартир в стройке ориентируются на 3D-визуализации и картинки в буклетах. Но только у самых ответственных застройщиков реальность в итоге не уступает заранее созданной картинке, а иногда даже превосходит ее.
АО «Строительный трест»
01.06.2017 13:30
В жилом квартале NEWПИТЕР прошла церемония посадки деревьев на бульваре Белых Ночей
В жилом квартале NEWПИТЕР прошла торжественная церемония посадки деревьев на бульваре Белых Ночей, в которой приняли участие все гости.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.