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04.06.2017 15:59

Патриарх объяснил бесполезность «телефончиков» при подключении к Святому духу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что мобильные телефоны связывают энергетические поля людей, но не помогут им подключиться к духовному миру. Об этом он заявил в воскресенье, 4 июня, после литургии в Троице-Сергиевой лавре по случаю дня Святой Троицы, передает «Интерфакс».

«Мы все пользуемся мобильными телефонами, но ведь не сама эта коробочка передает информацию от нас тому, кому мы звоним. Нас окружает невидимое энергетическое поле, и через телефончик мы с этим полем соединяемся», — сказал патриарх.

По его словам, «точно так же Святой дух — это духовная энергетическая сила, которая объемлет всю вселенную». Однако он отметил, что подключиться к этому полю «никакие телефончики не помогут, никакой научно-технический прогресс, никакая сила разума».

«К этой божественной силе мы подключаемся через нашу веру, через крещение и миропомазание, через молитву. И голос Божий часто очень в нашей жизни звучит сильнее любого голоса, который мы слышим по телефону», — добавил Кирилл.

Он также указал, что в мире строятся храмы, потому что люди получают ответ от Бога в трудные моменты, «разумом и сердцем чувствуют Божие присутствие». Патриарх также считает, что необходимо крестить большинство младенцев «не только в нашей стране, а во всем мире, чтобы цепь между человеком и Богом замыкалась через участие в святых таинствах».

В конце мая Кирилл заявил, что принимаемые в ряде западных стран законы о допустимости однополых браков, как и законы фашистской Германии, полностью противоречат нравственной природе человека.

Ранее в том же месяце он сообщил, что причины нападок на церковь всегда вызваны тем, что она делает человека внутренне свободным, лишает возможности манипулировать им.

Источник: Лента.ру


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