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04.06.2017 16:11
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«Фонтанка» показывает хулиганов, расстроивших генконсула Италии

В распоряжении «Фонтанки» оказались фотографии, на которых видно, как собираются распылить порошковый огнетушитель на автомобиль генерального консула Италии в Петербурге.
«Фонтанка» показывает хулиганов, расстроивших генконсула Италии

Судя по присланным читателем кадрам, фотограф оказался в непосредственной близости с чёрной «Ауди» и «поймал» в кадр двух молодых людей. Лица разглядеть не представляется возможным, зато в руке парня в кожаной куртке хорошо виден бокал, который он поднял, предположительно, за победу мадридского «Реала». 

При этом человек с бокалом загораживает спиной размахивающего огнетушителем приятеля. В момент снимка в дипломатический автомобиль он ещё не целился.

«Фонтанка» показывает хулиганов, расстроивших генконсула Италии

Вечером 3 июня машина с дипломатическими номерами была припаркована на Владимирском проспекте. Как ранее писала «Фонтанка», в одном из баров во «Владимирском пассаже» за итальянский «Ювентус» болел генеральный консул Леонардо Бенчини.

Официальный комментарий консульства «Фонтанке» получить пока не удалось.

В тот вечер футбольный клуб «Реал» второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. Руководство мадридского клуба предложило Зинедину Зидану пожизненное тренерство. 

Победа «Реала» была омрачена последующими событиями на стадионе «Миллениум» в Кардиффе, где прошла игра. В результате давки после матча пострадали около тысячи человек.


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