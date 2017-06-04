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04.06.2017 14:00

Гигантское колесо обозрения смутило петербуржцев

Некоторых жителей Северной столицы обеспокоила идея превращения парка 300-летия в коммерческую площадку для работы 170-метрового колеса обозрения и предпринимателей.  

Горожане провели альтернативный опрос в соцсетях на тему уместности аттракциона. Против проекта высказалась почти половина участников голосования. Еще треть респондентов допустили появление колеса, но только не в парке 300-летия. Опрос проводили активисты градозащитных сообществ, по состоянию на 4 июня участие в нем приняли чуть больше тысячи человек. 

"Конец парка 300-летия Петербурга. Для строительства колеса потребуется территория в 2 гектара. К тому же, кроме колеса в планы входит возведение 28 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости", – указано в шапке опроса. В комментариях петербуржцы иронично предлагают установить колесо на Марсовом поле, Дворцовой площади или в Смольном.

Инвестор проекта, Becar Asset Management Group, представил макет гигантского колеса на прошедшем с 1 по 3 июня ПМЭФ.  В колесо бизнесмены готовы вложить до 9 млрд рублей и построить его к 2020 году. 

Официальное голосование за лучшую площадку проходит на сайте компании Nai Becar. За появление колеса на данный момент проголосовали почти 5,5 тыс. человек, из них почти половина хочет видеть его в парке 300-летия Петербурга. Вдвое меньше сторонников установки колеса на городских окраинах города или на берегах Невы – по тысяче голосов за каждый вариант. Против строительства объекта высказались 2,2 тыс. человек.


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