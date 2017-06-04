Кадыров готов рассказать Европе, как бороться с терроризмом

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования Великобритании в связи с терактами, которые были совершены в Лондоне минувшей ночью, и предложил поделиться опытом успешной борьбы с террористами.

Как пишет Кадыров 4 июня в своём канале в Telegram, пока европейские власти занимаются несуществующими проблемами в России и уделяют «особое внимание» Чеченской республике, в их государствах происходят теракты и гибнут люди.

По его словам, европейские страны не в состоянии гарантировать безопасность ни своих граждан, ни туристов.

«Со своей стороны всегда готовы помочь и проконсультировать по тому, как бороться с терроризмом, на своей территории мы его победили», – заявил Кадыров.

Глава Чечни пишет, что беспокоится за россиян, которые в настоящее время находятся в Европе. Он советует жителям Чечни отказаться от поездок, а от европейского руководства требует обеспечить безопасность не только российских туристов, но и чеченцев, «которые были вынуждены покинуть республику и проживают там в статусе беженцев».

В ночь на воскресенье в центре Лондона произошли два теракта. В результате нападений на Лондонском мосту и на рынке Боро погибли, по последним данным, семеро, ещё 48 получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время они находятся в больницах. Все трое напавших были застрелены сотрудниками полиции. Россиян среди жертв и пострадавших нет.