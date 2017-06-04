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04.06.2017 14:14

На «Новую Голландию» прилетела Жар-птица

Инсталляция, которую развернули над островом – это тысячи цветных перьев из парашютной нити. Произведение создано в популярном сейчас жанре site-specific, когда само пространство становится исполнителем.
На «Новую Голландию» прилетела Жар-птица

Чтобы посетители острова могли осмотреть инсталляцию со всех сторон, к 3 июня на Новой Голландии построили специальные пешеходные мосты. Изначально по замыслу авторов эта инсталляция символизировала северное сияние. «Жар-птицей» она стала, когда ее решили развернуть в России, с упором на культурные особенности страны. Шелестящее оперение живет благодаря ветру.

Работа над арт-объектом заняла более полугода. Основную часть времени и сил отняли расчеты – похожей технологии в мире нет, как и конструкций, которые не задерживают ветер, а ловят потоки воздуха и пропускают его через себя. Художники арт-группы Poetic Kinetics создавали свою инсталляцию вручную, тщательно закрепляя каждое перышко. В итоге общий вес такой, казалось бы, невесомой Жар-птицы составляет почти тонну, а площадь – более 10 тысяч квадратных метров. 

Видео: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Авторы произведения получили мировую известность в 2005 году. Их называют «отделением» легендарного фестиваля Burning Man. Подвижные фигуры, которые они создают, удивляли посетителей музыкальных опен-эйров, жителей и туристов Лос-Анджелеса и гостей пекинской Олимпиады. О творчестве группы подробно рассказывает фотовыставка, открытая в павильоне Новой Голландии. Она бует работать до 18 июня, а Жар-птицу можно увидеть до 30 сентября.


© Фонтанка.Ру

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