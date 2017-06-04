Десять тонн шпика уехали против воли хозяина в Петрозаводск

Крупную партию солёного сала увезли с продуктовой базы в Калининском районе Петербурга. Оставшийся без денег владелец подозревает, что товар «уехал» в Карелию.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию с заявлением о хищении шпика петербургский предприниматель пришёл вечером 3 июня. По его словам, без товара его оставил неизвестный на территории овощебазы на проспекте Непокорённых.

Мужчина якобы забрал партию в десять тонн и, не заплатив, скрылся. Красный фургон Volvo, предположительно, груженый неоплаченным шпиком, в сопровождении серебристого Chevrolet Lacetti уехал в сторону Петрозаводска.

Сотрудники полиции установили, что грузовик числится за 56-летним петербуржцем и объявили машину в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).