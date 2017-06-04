Друзья Бемби вышли к Шуваловскому проспекту

Две юных косули привлекли внимание автолюбителей, проезжавших ранним утром воскресенья мимо Юнтоловского заказника. Умиляющее своей трогательностью видео «гуляет» по страничкам пользователей петербургской соцсети «ВКонтакте».

Видеоролик «лесной прогулки» выложили 4 июня в группе «СОСЕДИ СПЧ | ПРИМОРСКИЙ РАЙОН». Пара оленят «с рожками», как пояснил автор записи, вышли к кромке заказника в пять часов утра. Выскакивать на пересечение Шуваловского проспекта и Оптиков животные не осмелились, а только разгуливали между деревьями в непосредственной близости с тротуаром.

В комментариях пользователи отметили, что это, вероятнее всего, косуля. Жительница Приморского района добавила, что накануне рядом с ЗСД тоже встретила представителей семейства оленевых – двух лосей – но своим намерением подойти поближе и сфотографировать спугнула тут же «нырнувших» в лес парнокопытных.

Косули признаны в Северной столице редким видом и обитают на территории Юнтоловского заповедника, на который распространяется особый режим охраны. Эти небольшие изящные животные уже несколько лет числятся в Красной книге Петербурга, но отмечается, что риск их вымирания уже минимален.